Für Irina Schlauch beginnt die Suche nach der großen Liebe! Die Rechtsanwältin aus Köln sucht in der ersten lesbischen Kuppelshow Princess Charming auf der griechischen Insel Kreta nach ihrer Mrs. Right. In der ersten Folge – seit heute auf TVNow abrufbar – bekommen die 20 attraktiven Kandidatinnen die Princess endlich zum ersten Mal zu Gesicht. Wie kommt Irina bei den flirtwilligen Single-Frauen an?

Nachdem die 20 "Princess Charming"-Liebesanwärterinnen die Villa bezogen hatten, war es endlich so weit: Irina fuhr in einem roten Cabrio vor – und ließ die Herzen der Girls sofort höherschlagen. "Sie hat mich auf den ersten Blick verzaubert", schwärmte Schriftstellerin Kati beispielsweise. Auch Tattooliebhaberin Saskia war hin und weg – sie ließ nach Irinas Ankunft verlauten: "Optisch genau mein Fall." Und mit dieser Meinung ist sie nicht allein, denn auf den ersten Blick begeisterte die Princess tatsächlich alle Teilnehmerinnen.

Aber nicht nur die Kandidatinnen zeigten sich an diesem Abend total begeistert – auch die Princess selbst fühlte sich bei den Single-Frauen offenbar pudelwohl. "Als ich den Weg hochgegangen bin und die Frauen dann schon gesehen habe, wie sie gewunken und geschrien haben – das hat mir sehr viel Nervosität genommen", ließ Irina diesen besonderen Moment Revue passieren.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Die "Princess Charming"-Singles 2021

Anzeige

TVNOW Miri und Irina bei "Princess Charming"

Anzeige

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste Princess Charming

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de