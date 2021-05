Bei Alicia Costa Pinhero sitzt der Schmerz tief. Die Tänzerin erlebte bei Temptation Island ihr blaues Wunder: Statt dass ihr Freund Yasin Mohamed ihr die Treue bewies, feierte der Playboy mit den Verführerinnen, als gäbe es kein Morgen mehr. Die Aufnahmen taten der Brünetten so weh, dass sie sich dazu entschied, die Show abzubrechen – Alicia konnte ihrem Partner daraufhin kaum gegenübertreten, wie sie Promiflash berichtet!

Im Interview mit Promiflash verrät die 26-Jährige, wie geschockt sie von den Eskapaden ihres Freundes war: "Die Enttäuschung war so groß, dass ich ihm anfangs nicht einmal in die Augen schauen konnte." Yasins Verhalten bei "Temptation Island" habe der Beauty gezeigt, dass sie nicht länger abwarten müsse, um festzustellen, dass das Experiment gescheitert sei – deshalb habe sie abgebrochen. "Alles, was davor passierte, war für mich schon unter der Gürtellinie. Warum sollte ich mir noch länger das Ganze ansehen", begründet Alicia ihre Entscheidung, das Handtuch zu werfen.

Beim Lagerfeuer habe Alicia daher keine Zweifel gehabt, dass sie das "Spektakel" beenden wolle – und auch im Nachhinein bereut die Münchnerin ihren Entschluss nicht. "Ich bleibe dabei. Es war definitiv die einzig richtige Entscheidung", betont die Reality-TV-Darstellerin.

TVNOW Collage: Yasin Mohamed mit den "Temptation Island"-Verführerinnen

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

