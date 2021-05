Alessia Herren (19) hat ein besonderes Erinnerungsstück an Willi Herren (✝45). Ende April musste die Reality-TV-Teilnehmerin für immer Abschied von ihrem geliebten Vater nehmen: Der Ballermannstar war leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Sein Tod ist für Alessia noch immer schwer zu begreifen – das betont sie regelmäßig auf Social Media, indem sie emotionale Beiträge veröffentlicht. Das ist aber nicht ihr einziger Weg, sich an ihren Papa zu erinnern: Alessia trägt stets seine Haare mit sich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die diesjährige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin eine Aufnahme eines Schlüsselanhängers, an dem ein kleines durchsichtiges Gefäß befestigt ist. Darin befinden sich ein paar von Willis Haaren und etwas Konfetti. "Danke Papa. Papas Haare. Auf ewig bei mir", schrieb die 19-Jährige zu dem Video.

Vor wenigen Wochen machte Alessia bereits deutlich, dass ihr Vater ohnehin unvergessen bleiben werde. Er werde immer bei ihr und ihrem Bruder Stefano sein. "Jeder schöne Tag, jedes Glück, das wir empfinden, wird ihm im Himmel ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. In uns lebt unser Papa weiter – wir leben durch ihn", schrieb die Kölnerin am Tag von Willis Trauerfeier auf Instagram.

Instagram / alessiamillane Willi Herrens Haare

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Mai 2021

Instagram / williherren Alessia Herren mit ihrem Vater Willi Herren

