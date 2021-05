Joelina Karabas (21) setzt sich zur Wehr! Die Tochter von Danni Büchner (43) musste sich im Netz mit gehässigen Anfeindungen auseinandersetzen. Wegen eines Posts mit ihrer Mutter schwappte ihr nämlich eine Bodyshaming-Welle entgegen: Offenbar störten sich einige Follower an der Hose der Blondine, die deren Meinung nach zu eng saß. Joelina ließ sich von den Gemeinheiten im Netz aber nicht beirren – und machte ihren Hatern eine ordentliche Ansage!

In ihrer Instagram-Story bezog die Beauty Stellung zu den niederträchtigen Kommentaren und nahm deren Verfassern den Wind aus den Segeln. "Wenn ich mich dazu entscheide, etwas anzuziehen, was mir gefällt, dann tue ich es natürlich und lasse mir da nichts sagen. Im Gegenteil: Ich finde es eher peinlich, dass ältere Frauen oder allgemein Frauen mir so was schreiben", wehrte sich die 21-Jährige. Sie finde sich nämlich schön und fühle sich wohl – und das sei schließlich die Hauptsache.

Sogar Danni fand in ihrem virtuellen Postfach abfällige Kommentare über das Outfit ihrer Tochter vor – derartige Aktionen kann die junge Influencerin nicht im Geringsten nachvollziehen. "Es ist nur eine Hose – ich finde sie schön. Und da bleibe ich auch bei", machte Joelina deutlich.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihrer Tochter Joelina im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de