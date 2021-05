Lars Papes Zeit bei GZSZ ist zu Ende! Erst vor vier Monaten gab der Schauspieler als Michi sein Debüt in der beliebten Vorabendserie. Doch der war von Anfang an nur als Gastrolle gedacht. Vom Liebeskummer getrieben, kehrt der Fliesenleger am Freitag Berlin also den Rücken. Doch auch wenn Lars nicht mehr als Michi zu sehen ist, wird er nicht komplett von der Bildfläche verschwinden: Er hat bereits neue Projekte am Start.

Im Interview mit RTL sprach der 50-Jährige jetzt über seine Zeit nach GZSZ und verriet: "Ich durfte gerade eine schöne Rolle bei der 'Familie Bundschuh' übernehmen und spiele im Sommer eine Hauptrolle in einem Abschlussfilm." Neben diesen Schauspieljobs hat er außerdem mit seiner eigenen Produktionsfirma gut zu tun. "Aber: Die Zeit bei GZSZ vermisse ich jetzt schon!", stellte er klar.

Der Schauspieler behält seine Kollegen und das gesamte Team vor und hinter der Kamera auf jeden Fall in bester Erinnerung. "Ich habe mich die vier Monate total wohlgefühlt, bin jeden Tag gerne zur 'Arbeit' gegangen und habe den Michi mit großer Freude gespielt und weiterentwickelt", schwärmte Lars. Ein Comeback will er wohl deshalb nicht ganz ausschließen: "Wer weiß, ob es den Michi-Man nicht irgendwann doch noch einmal nach Berlin verschlägt…"

TVNOW / Rolf Baumgartner Michi (Lars Pape), Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Leon (Daniel Fehlow)

TVNOW / Rolf Baumgartner Moritz (Lennart Borchert) und Michi (Lars Pape) bei GZSZ

Instagram / lars.pape Lars Pape, Schauspieler

