Jennifer Lopez (51) lässt wieder ihre Bauchmuskeln spielen! Fast einen Monat, nachdem die Verlobung der Sängerin mit Alex Rodriguez (45) geplatzt ist, soll sie wieder mit ihrem einstigen Partner Ben Affleck (48) anbandeln. Die "Jenny from the Block"-Interpretin war kürzlich sogar in Los Angeles – angeblich um in Bens Nähe zu sein. Jetzt ist die Schönheit wieder zurück an der Ostküste in Miami, doch es war ihr offenbar nicht danach zumute, von ihrem Ausflug auszuruhen: Jennifer startete prompt wieder ihr straffes Sportprogramm!

Paparazzi lichteten die Musikerin in ihrem farblich abgestimmten Sportoutfit in Miami im Bundesstaat Florida ab. J.Lo trägt auf den Pics Fitnessleggings mit Rosenmotiv, dazu ein passendes rotes Sporttop, und in der Hand hat sie eine Trinkflasche in derselben Farbe. Ganz entspannt grinst die Mutter in die Kameralinse, während sie den Fotografen ihre straffen Bauchmuskeln präsentiert. Mit 51 Jahren beweist J.Lo: Sie ist immer noch die absolute Fitness-Queen!

Auch während ihres Trips nach Los Angeles zu Ben soll der Weltstar gemeinsam mit dem einst Verflossenen gesportelt haben, als sie einen Ausflug nach Montana machten. Seitdem sollen die beiden täglich in Kontakt zueinander stehen, verriet eine Quelle gegenüber People. "Es ist eine schwierige Situation, da sie so weit voneinander entfernt leben, aber die Dinge zum Laufen bringen wollen", gab der Insider ein Beziehungs-Update von J.Lo und Ben.

MEGA Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Weltstar

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im August 2003

