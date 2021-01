Wow, da war aber jemand ziemlich fleißig in den vergangenen Wochen! Jennifer Lopez (51) ist seit Jahren für ihren äußerst durchtrainierten Körper bekannt. Die Sängerin überraschte vor allem in den vergangenen Monaten ihre Fans immer wieder mit heißen Aufnahmen ihres Sixpacks. Doch nun zogen andere, ziemlich durchtrainierte Körperteile der Sängerin die Blicke auf sich: J.Lo setzt nach einer Fitness-Session ihre muskulösen Oberarme ungewollt in Szene!

Paparazzi erwischten die 51-Jährige vor wenigen Tagen in Miami vor ihrem Fitnessstudio. In einem weißen Crop-Top und einer gemusterten Leggings machte sich die Beauty auf dem Weg zu ihrem Auto. Hingucker auf den Aufnahmen ist aber nicht ihr lässiges Outfit – nein, vielmehr dürften J.Los Muckis verblüffen! Die Oberarme der zweifachen Mutter sind so gut in Shape, dass Fans ihren muskulösen Bizeps auch aus großer Entfernung sehen können.

Dabei kommt dieser Hammer-Body selbstverständlich nicht von ungefähr. In einem früheren Interview mit US Weekly hatte die "Jenny from the Block"-Interpretin verraten, was bei ihr über den Tag verteilt so alles auf den Tisch kommt. So gibt es zum Beispiel morgens meist einen Eiweißshake und dazu einen koffeinfreien Kaffee. Am Abend gibt es dann oftmals eine Portion Quinoa mit verschiedenen Beilagen.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

MEGA Jennifer Lopez, Musikerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2021

