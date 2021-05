Ganz schön heiß, Frau Becker! Bekanntlich fühlt sich Model Lilly Becker (44) superwohl in ihrem Körper – eine Tatsache, an der sie mit Vergnügen auch den Rest der Welt gern teilhaben lässt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Lilly ihren durchtrainierten Body nicht auf Social Media präsentiert. In der Regel hat die TV-Bekanntheit bei ihren Inszenierungen ihre Kurven in Kleidung gehüllt – aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel: Auf ihrem neuen Selfie posiert Lilly nur in Spitzendessous!

Da werden sich Fans der dunkelhaarigen Schönheit sicher gewünscht haben, der Schminkpinsel zu sein: Das neue Selbstporträt von Lilly auf Instagram lässt nur wenig Raum für Fantasie. In ihrem Ankleidezimmer posiert die Ex von Tennislegende Boris Becker (53) in einer knappen Kombi aus schwarzer Spitze, den Schritt lediglich durch einige Schminkutensilien verdeckt. "Just because I can", betitelt sie die Aufnahme und postet einige Hashtags zum Thema Selbstliebe.

Freundin und Ex-Schlag den Star-Konkurrentin Sylvie Meis (43) kommentiert das sexy Bild mit einem Flammen-Emoji und den Worten "Yes Girl!". Das freizügige Pic dürfte der Niederländerin bestimmt auch bei der Partnerwahl weiterhelfen, es reagierten viele User, die einem Flirt mit Lilly sicher nicht abgeneigt wären.

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im September 2019

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im März 2021

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de