Pete Doherty (42) ist vielen noch als Frontmann der Band Babyshambles bekannt. Der "Delivery"-Interpret führte in seinen Zwanzigern ein Leben, das sich auch mit folgendem Motto beschreiben ließe: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Damals sah man dem Briten deutlich an, dass diverse Substanzen und ein wilder Lifestyle seinen Alltag prägten. Mittlerweile scheint sich der Sänger aber beruhigt zu haben – und somit auch deutlich regeneriert zu haben. Zumindest Petes neues Erscheinungsbild würde darauf hindeuten!

Wow! So sieht es also aus, wenn Rockstars erwachsen werden. Während der damalige Frauenschwarm früher noch mit heftigen Drogenpartys zusammen mit Ex-Freundinnen wie Amy Winehouse (✝27) und Kate Moss (47) von sich reden machte, wirkt er heute wie ein pausbackiger, lustiger Familienvater. In einem gestreiften Shirt posiert der ergraute Brite nun entspannt lächelnd auf einem Foto, das er auf Instagram teilt. Auf dem Schnappschuss ist außerdem sein Nachbar, der Schriftsteller Thierry Lepoire, zu sehen.

Einige Fans mussten sicherlich zweimal hinsehen, bevor sie ihr Idol erkannt haben. Das Lebenszeichen des optisch total veränderten Stars kommt bei seiner Community allerdings sehr gut an. Ein Fan bemerkt: "Du siehst so gesund aus." Viele User freuen sich zudem, dass der Sänger heute so glücklich wirkt.

Getty Images Pete Doherty, ehemaliger "The Libertines"-Sänger

Getty Images Pete Doherty, Rockstar

Getty Images Pete Doherty, Sänger

