Der Alltag von Tanja Szewczenko (43) hat sich schlagartig um 180 Grad gedreht – die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ist jetzt nämlich nicht nur Mutter einer zehnjährigen Tochter, sondern auch von Zwillingen. Viele fragen sich jetzt natürlich: Wie schafft sie es, die Babys, die sich wirklich extrem ähnlich sehen, auseinanderzuhalten? Tanja verrät nun, dass sie anfangs tatsächlich etwas Bammel hatte, ihre Söhne zu verwechseln!

Seitdem die einstige Eiskunstläuferin dreifache Mutter ist, hält sie ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Nun plauderte sie auch darüber, wie sich ihre Zwillingsjungs unterscheiden. "Am Anfang auf der Frühchenstation haben wir Leo und Luis irgendwie verwechselt und ich war schon völlig panisch und meinte, wir müssen denen irgendwie so ein Wollband um den Fuß machen oder irgendwas", erzählte Tanja ihren Fans grinsend.

Die Panik hat sich jedoch in kürzester Zeit gelegt – denn mittlerweile kann die 43-Jährige ohne Probleme sagen, wer Leo und wer Luis ist. "Für uns sind die Jungs klar zu unterscheiden. Der Leo hat mehr Haare auf dem Kopf und den kleineren Schädel. Und der Luis ist ja auch etwas größer, so drei oder vier Zentimeter und hat weniger Haar. Aber auch so, wenn ich die zwei Jungs angucke, sind sie in ihrer Gleichheit trotzdem unterschiedlich", klärte Tanja abschließend auf.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit einem ihrer Söhne

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Krankenhaus

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Sohn Leo

