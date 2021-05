Diese News kamen überraschend! Im Dezember 2020 hatte sich Ariana Grande (27) nach nur wenigen Monaten Beziehung mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez verlobt. Ihre Hochzeit schoben die beiden offenbar ebenfalls nicht auf die lange Bank und traten bereits Mitte Mai still und heimlich vor den Traualtar. Eindrücke von diesem Fest der Liebe teilte Ari jetzt auf ihren Social-Media-Profilen – und wurde von zahlreichen Promi-Kollegen mit Gratulationen überschüttet!

Die Instagram-Bilder, auf denen die "7 rings"-Interpretin in ihrem Hochzeitskleid zu sehen ist, gingen an ihren berühmten Kolleginnen nicht vorbei. Sängerin Zara Larsson (23) drückte ihre Freude über Aris Hochzeit in der Kommentarspalte aus: "Herzlichen Glückwunsch meine kleine, süße Erbse!" Neben ihr meldeten sich auch Hailey Bieber (24) und Bella Hadid (24) zu dem Liebes-Post und hinterließen zahlreiche Herzchen-Emojis. Der Stranger Things-Star Millie Brown zeigte sich völlig überwältigt vom eleganten Look der Braut: "Du siehst umwerfend aus!"

Die Hochzeits-News sickerten auch bis zu Aris Ex Pete Davidson (27) durch, der 2018 selbst noch die Ambitionen hatte, sie zu heiraten. Ein Vertrauter erklärte vor wenigen Tagen gegenüber dem Magazin Hollywood Life, dass er sich nichtsdestotrotz für seine Verflossene freue: "Pete ist über Ariana hinweg. Er will ohne Zweifel, dass sie glücklich ist und nimmt an, dass sie es wohl ist, wenn sie jetzt verheiratet ist."

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Getty Images Zara Larsson, 2020

Anzeige

Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de