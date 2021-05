Für das Germany's next Topmodel-Finale wird in jedem Jahr noch mal so richtig aufgetrumpft! In wenigen Tagen geht auch die 16. Staffel der Castingshow zu Ende. Für die Verkündung der Siegerin setzt Modelmama Heidi Klum (47) auf spektakuläre Programmpunkte – so lief es zumindest in den Vorjahren ab. Promiflash fasst die musikalischen Auftritte einiger Megastars aus den vergangenen Staffeln noch mal für euch zusammen!

Im Jahr 2019 durften die Herzen der weiblichen Zuschauer definitiv höhergeschlagen haben – der Grund: Channing Tatum (41) war im Finale zu Gast. Der Hottie performte als sexy Magic Mike-Tänzer. Ein Wunder, dass die Finalistinnen nach diesem Gig überhaupt noch klar denken konnten. Doch Channing war nicht der einzige internationale Star, der die Liveshow in den vergangenen Jahren bereicherte – Megastars wie Ellie Goulding (34), James Blunt (47), Lady Gaga (35) oder Tyra Banks (47) waren ebenfalls mit von der Partie.

Auch 2018 war Kreischalarm beim Publikum vorprogrammiert: In der Staffel von Siegerin Toni Dreher (21) begeisterte Wincent Weiss (28) die zahlreichen Fans vor Ort und vor den TV-Bildschirmen. Über die Programmpunkte des diesjährigen Finales ist allerdings noch nicht allzu viel bekannt. Mindestens ein Top-Auftritt ist allerdings garantiert: Tokio Hotel werden zusammen mit dem DJ-Duo Vize den Titelsong der aktuellen Staffel, "White Lies", performen.

