Will da etwa jemand von den Liebesgerüchten ablenken? Chris Broy war in letzter Zeit vor allem aufgrund seiner überraschenden Trennung von der schwangeren Evanthia Benetatou (29) in den Schlagzeilen. Viele Fans vermuteten, dass eine Liaison mit Jenefer Riili der Grund für das Beziehungs-Aus gewesen sein könnte. Jetzt teilte der Personal Trainer ein Bild von seinem neuesten Tattoo: Doch das brachte viele Fans eher zum Lachen!

Auf Instagram präsentierte Chris seinen frisch gestochenen Körperschmuck: Seine eine Hand trägt nun die Aufschrift "breathe in", während die andere mit dem Pendant "breathe out" aufwartet. Seine Follower zeigten sich von dieser Message belustigt: "Ohne Tattoo hättest du wohl nicht gewusst, wie man atmet! Ich finde es schön, wie heutzutage einfach alles tätowiert wird" Und auch eine bissige Anspielung wegen der zurückgelassenen Eva klang in den Kommentaren an: "Einatmen, ausatmen... Bist du hier die Schwangere oder deine Ex?"

Manch ein Fan scheint aber auch an der Tattoo-Branche im Allgemeinen zu zweifeln: "Man ist doch kein Notizblock, wo mehr oder in diesem Fall weniger wichtige Dinge auf die Haut gekritzelt werden..." In den Augen seiner Follower sollte Chris sich für die nächste Body-Deko wohl etwas Tiefsinnigeres überlegen.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

