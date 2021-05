Geht wirklich was zwischen Chris Broy und Jenefer Riili? Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass der ehemalige Sommerhaus-Bewohner und die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin miteinander anbandeln. Beide verbrachten mehrere Wochen zusammen am Set von Kampf der Realitystars und machten jeweils kurz nach der Rückkehr von den Dreharbeiten die Trennung von ihrem Partner offiziell. Außerdem soll Chris laut seiner Ex Evanthia Benetatou (29) eine andere Frau kennengelernt haben. Jetzt äußert sich der Kölner zu den Spekulationen.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein Fan bei Chris nach, ob er was mit Jenefer am Laufen habe. Daraufhin antwortete Evas Ex: "Was soll ich denn mit ihr haben? Wir waren zusammen bei 'Kampf der Realitystars', genauso wie mit 20 anderen Leuten." Sein Beziehungsstatus laute: Single.

Jenefer bezog dagegen noch nicht direkt Stellung zu den Gerüchten. Die Influencerin verriet vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story lediglich, dass sie momentan nicht verliebt sei. Sie erzählte: "Ich habe eine sehr, sehr große Liebe und die ist nicht mehr ganz so neu. In ein paar Wochen ist sie schon drei Jahre alt." Damit meinte sie aber ihren Sohn Milan.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili (r.) mit ihrem Sohn Milan

