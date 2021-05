Sie weiß in ihrem Alter schon so viel! Sophia Cordalis (5), die Tochter der TV-Bekanntheit Daniela Katzenberger (34) und ihrem Mann Lucas Cordalis (53) kam 2015 als erstes Kind des Ehepaares auf die Welt. Als kleine Familie leben die Drei seit Jahren gemeinsam auf der sonnigen Mittelmeerinsel Mallorca. Sophia geht dort mittlerweile zur Vorschule und überrascht jetzt mit großem Wissen: Sie spricht mit ihren fünf Jahren schon vier Sprachen!

In der Sendung Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca wurde am Mittwochabend hauptsächlich die neue Brust-OP der bekannten Blondine thematisiert. Doch neben Ärzten und einem Shopping-Trip für neue BHs bekamen die Zuschauer noch einen weiteren Einblick in das Leben des Paares zusammen mit ihrer Tochter. Diese lerne in der Vorschule jetzt Englisch, Spanisch und ein bisschen Chinesisch, hieß es in der Sendung. Zu Hause sprechen Lucas und Daniela mit Sophia außerdem Deutsch.

Als Beweis forderte Lucas seine Tochter auf, einmal auf Englisch und auf Spanisch bis zehn zu zählen. Diese Aufgabe meisterte die Kleine natürlich mit Bravour. Auf Mallorca sei es außerdem ganz normal, dass Kinder schon in so einem jungen Alter regelmäßig in die Vorschule gehen und dort Unterricht haben, erklärte die Katze. Wenn Sophia so weitermacht, dürfte sie es in Zukunft vor allem bei Reisen sehr leicht mit der Kommunikation haben.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis, 2021

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Lucas Cordalis mit Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de