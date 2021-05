Er blickt mit Freude auf seine Zeit bei Let's Dance zurück! Am vergangenen Freitag musste Simon Zachenhuber (22) zusammen mit seiner Tanzpartnerin Patricija Belousova das Tanzparkett in Köln Ossendorf räumen. Kurz vor dem Finale reichten die Anrufe nicht mehr – mit Platz vier ist der Profiboxer jedoch mehr als zufrieden. Doch was war sein Highlight dieser Staffel? Promiflash hat da mal bei Simon nachgehakt – und die Antwort dürfte die Fans nicht überraschen...

"Für mich bleibt auf jeden Fall mein 'Magic Moment' in Erinnerung. Das war einfach toll, weil ich den Tanz nicht nur für mich, sondern auch für meine Mama getanzt habe", erzählt der 22-Jährige gegenüber Promiflash. Doch auch noch etwas anderes hat Simon wohl während seiner "Let's Dance"-Reise geprägt: "Außerdem war das Flamenco-Duell gegen Rúrik ein echtes Highlight", verrät er weiter.

Schon morgen findet das große "Let's Dance"-Finale statt – hat Simon da auch schon einen Favoriten für den Titel "Dancing Star" 2021? "Ich bin sehr gespannt, wer das Rennen am Ende machen wird. Ich gönne den Sieg wirklich jedem der drei Finalisten", erklärt der Sportler ziemlich diplomatisch im Promiflash-Gespräch.

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Simon Zachenhuber mit seiner Mutter bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber und Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance" 2021

