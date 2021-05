Für sie ist das Abenteuer Let's Dance jetzt vorbei. Simon Zachenhuber und seine Tanzpartnerin Patricija Belousova hatten im Halbfinale am Freitagabend noch einmal Vollgas gegeben. Neben zwei Einzelperformances stand auch für sie der Impro-Dance an – trotz der soliden Jurywertung war die Konkurrenz dem Paar jedoch davon getanzt. Damit belegen der Boxer und seine hübsche Trainerin den vierten Platz. Wie geht es den beiden damit?

Nach der Show verrieten Simon und Patricija der Moderatorin Frauke Ludowig (57) in einem Exclusiv-Spezial, wie es ihnen nach dem Exit geht. Kurz vor dem großen Finale rauszufliegen, sei zwar ärgerlich, doch die zwei tragen es mit Fassung: "Ich nehme mit, dass ich alle zwölf Tänze gelernt habe und noch einen Crash-Kurs im Langsamen Walzer hatte. Jetzt bin ich bereit für jede Hochzeit", grinste der Sportler im Interview.

Außerdem habe er während der Produktion auch tolle Menschen kennengelernt. "Wir sind wirklich eine 'Let's Dance'-Family. So viele coole Leute, Kontakte und Freundschaften fürs Leben", schwärmte Simon von der Zusammenarbeit mit der Crew. Dazu zählt natürlich auch Patricija – die beiden wollen auch nach den Dreharbeiten in Kontakt und befreundet bleiben. "Wir haben uns hassen und lieben gelernt. Definitiv mehr schöne als schlechte Momente. Wir hatten so viele schöne Momente hier", lautete das Fazit des 22-Jährigen.

