Das ist wahre Liebe zwischen Mutter und Sohn! Katie Price (43) und ihr ältester Sprössling Harvey (19) sind ein Herz und eine Seele. Der junge Mann kam mit mehreren Beeinträchtigungen auf die Welt. Er ist teilweise blind, hat das Prader-Willi-Syndrom sowie eine Autismus-Spektrum-Störung. Aber gerade diese Einzigartigkeiten machen ihn zu jemand ganz Besonderem. Zu seinem Geburtstag am 27. Mai widmet ihm Katie Price ein Video und süße Zeilen.

Der aktuelle Instagram-Post des einstigen Boxenluders ist ganz dem Ehrentag seines ältesten Sohnes gewidmet. "Happy Birthday an meine absolute Welt Harvey zu seinem 19. Geburtstag. Egal in welcher Situation ich war, er war immer für mich da und hat mich in Schwung gehalten. Wir sind ein Team. Ich liebe dich so sehr, Harvey", lauten Katies Glückwünsche an ihren Filius. Dazu teilt sie ein Throwback-Video mit Schnappschüssen, die sie und ihren Sohn bei verschiedenen Aktivitäten, beim Lachen und Schmusen zeigen. Die emotionalen Bilder, auf denen Harvey kurz nach der Geburt, als Kind und als Teenager zu sehen ist, werden untermalt von dem fröhlichen Song "Home", gesungen von Edward Sharpe.

Katie, die Mutter vier weiterer Kinder ist, hatte zu ihrem ersten Sohn Harvey schon immer ein besonderes Verhältnis. Bedeutende Meilensteine teilt sie daher ausgesprochen gerne mit ihren Fans auf Social Media. Zuletzt zeigte sie sich wahnsinnig stolz über den Abnehmerfolg ihres Nachwuchses.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Harvey

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price im November 2020

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Harvey als Baby

