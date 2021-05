Was möchte sie ihren Followern damit sagen? Britney Spears (39) gab ihrer Fangemeinde in den vergangenen Wochen vermehrt Anlass zur Sorge. Rund um den Rechtsstreit um die Vormundschaft des einstigen Teenie-Idols entdeckten Fans sogar immer wieder vermeintliche Hilferufe! Jetzt stiftete die "Oops!...I Did It Again"-Sängerin weitere Verwirrung: Sie postete nämlich ein und dasselbe Bild – und zwar gleich dreimal direkt hintereinander!

Den Dreifachpost startete Britney am Dienstag auf Instagram: Der Schnappschuss zeigt ihr Gesicht aus einem leicht erhöhten Blickwinkel. Mit ausdrucksstarkem Blick schaut der Popstar direkt in die Kamera. Während sich die Farbgebung der drei Fotos leicht voneinander zu unterscheiden scheint, bleibt die Bildunterschrift überall gleich: "Rose", steht da neben dem entsprechenden Blumen-Emoji.

Während sich Fans unter dem ersten Bild hauptsächlich über den Beitrag ihres Stars freuten, schlugen die Kommentare bei den beiden Nachfolgern in Richtung Sorge um. "Schätzchen, du hast das jetzt zum dritten Mal gepostet", schrieb eine Nutzerin. Etwas weniger ernst nahm es wohl ein anderer User: "Drei Fotos in einer Reihe, das bedeutet SOS!"

Instagram / britneyspears Britney Spears im Mai 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears, April 2021

