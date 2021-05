Daniela Katzenberger (34) hat sich wirklich getraut – und ihre Brüste straffen lassen! Schon lange hatte die Katze den Wunsch, sich erneut unters Messer zu legen. Bis zuletzt plagten sie jedoch Zweifel. Doch die TV-Bekanntheit zog es durch und ist mit dem Ergebnis mehr als glücklich. Auch der Kauf von Reizwäsche ist für sie jetzt ein ganz neues Erlebnis. In ihrer Doku Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca schwärmte sie: "Das ist so ein krasses Gefühl, dass ich jetzt wieder so richtig schöne, sexy Unterwäsche anziehen kann. Vorher musste man immer gucken, dass es überhaupt passt und dass ich es hochgepusht bekomme."

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", seit 19. Mai, mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

