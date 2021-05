Daniela Katzenberger (34) plagte lange eine große Ungewissheit. Der Goodbye Deutschland-Star hatte schon länger geplant, sich seine Brüste straffen zu lassen. Um den Eingriff durchführen zu lassen, war die Mallorca-Auswandererin gemeinsam mit ihrem Mann Lucas (53) und ihrer Tochter Sophia (5) nach Lörrach an die Schweizer Grenze gereist. Kurz vor der OP kamen bei ihr jedoch große Zweifel auf und sie überlegte, das Ganze bleiben zu lassen. Um letztendlich eine Entscheidung für oder gegen die OP zu treffen, machte sie sich eine Pro-und-Kontra-Liste.

In der Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" erklärte Daniela, dass sie sich große Sorgen macht, dass bei dem Arzt etwas schief gehen könnte – zumal sie an Herzrhythmusstörungen leidet. Diese seien generell zwar eher unbedenklich, dennoch hat die 34-Jährige großen Bammel: "Eine OP ist Stress, das wird halt getriggert. Da wird es schlimmer." Andererseits sei sie ansonsten komplett gesund und habe keine anderen Krankheiten oder Allergien. Außerdem glaubt sie, sich nach dem Eingriff wohler zu fühlen. "Ich weiß, dass ich mich mit 28 mal ganz gut fand und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich nackt wohlfühlt", erinnerte sich die Influencerin. Nach der Straffung könne sie wieder ohne Scham an den Strand gehen.

Auch wenn für Dani die positiven Argumente überwiegen und sie schon eher dazu tendierte, sich unters Messer legen zu lassen, fragte sie am Tag der OP noch einmal ihre Mama Iris Klein (54), ob sie etwas Schlechtes geträumt habe. Denn ihre Träume werden angeblich oftmals wahr. "Da kriege ich Gänsehaut. Das ist eine Hexe. Ich weiß nicht, was das mit ihr ist. Die hat irgendwie so ein krasses Bauchgefühl. Wenn sie etwas geträumt hätte, hätte ich das hundertpro abgesagt", erzählte die Ex-The Masked Singer-Kandidatin. Da Iris aber nicht schlecht geträumt hatte, entschied sich Dani schlussendlich für die OP.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 19. Mai, mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2021

Anzeige

RTLZWEI / Per Florian Appelgren Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Mutter Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de