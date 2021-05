Rechnet er weiter mit dem britischen Königshaus ab? In den vergangenen Wochen und Monaten sorgten Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) für eine Schlagzeile nach der anderen. Vor allem Letzterer enthüllte in der gemeinsamen Dokumentation mit Talk-Legende Oprah Winfrey (67) schockierende Einblicke in die Royal Family und in sein Seelenleben. Doch mit dieser Dokuserie soll es das nicht gewesen sein – Harry geht mit Oprah in die zweite Runde und wird offen wie noch nie aus seinem Leben erzählen.

Wie The Sun berichtet, wird es schon am kommenden Freitag eine Fortsetzung der Doku "The Me You Can't See" geben. In "The Me You Can't See: A Path Forward" kommen Protagonisten aus dem ersten Teil wieder zusammen und reden mit Oprah in virtuellen Videoschalten über deren Geschichten weiter. Auch der royale Rotschopf wird wieder mit von der Partie sein – und wie das britische Onlineportal ausführt, dürfen Zuschauer sich auf weitere "Bomben der Wahrheit" gefasst machen.

Diese Fortsetzung dürfte aller Voraussicht nach nicht so gut beim Königshaus ankommen – denn schon bei den ersten Episoden war vor allem Harrys Vater Prinz Charles (72) nicht gerade amüsiert. "Charles kocht vor Wut. Für ihn sind Harrys ständige Spitzen eine Qual", erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Collage: Oprah Winfrey und Prinz Harry

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

