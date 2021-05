Inci Elena Sencer (28) teilt neue Details zu ihrer Schwangerschaft. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin verkündete erst im April die frohe Botschaft, dass sie zum dritten Mal schwanger ist! Sie und ihr Mann Daniel sind bereits stolze Eltern von zwei kleinen Töchtern, und bald gesellt sich eine weitere dazu, denn Baby Nummer drei wird auch ein Mädchen, das Isabella heißen wird. Im Netz verriet die Brünette nun außerdem: Sie hat seit dem Beginn ihrer Schwangerschaft bisher sieben Kilo zugelegt!

In ihrer Instagram-Story erzählte Inci ihrer Web-Gemeinde, dass sie gleich einen Frauenarzttermin hat und dann einen Zuckertest machen muss. Ein paar Stunden später teilte die baldige Dreifachmama ihren knapp 96.000 Followern auch mit, was sie bei der Untersuchung erfahren hat. "Alles ist super, unsere Isabella wiegt jetzt 700 Gramm und ich selbst bin jetzt bei 58,3 Kilos. Sprich, ich habe bis jetzt genau sieben Kilo mehr auf den Rippen", gab sie preis.

Die Ex-Kuppelshow-Kandidatin, die am Freitag dann in der 25. Schwangerschaftswoche angelangt ist, teilte auch ein brandneues Ultraschallbild, auf dem "ihre Maus" schon gut zu erkennen ist. "Ihre Nase ist etwas platt, weil Isabella ihre Nase direkt an meinen Bauch drückt", scherzte Inci.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel, Februar 2021

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren Töchtern Mila und Neyla

