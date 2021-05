Bei Germany's next Topmodel müssen sich die Kandidatinnen Jahr für Jahr großen Herausforderungen stellen. "Höher, schneller, weiter" scheint in jeder Staffel aufs Neue das Motto zu sein. Auch in der aktuellen Ausgabe, die am 27. Mai ihren Höhepunkt findet, gehen die Mädchen an ihre Grenzen und über diese hinaus. Zuvor plaudern die Finalistinnen in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei ist, aus, was genau sie bei GNTM bisher am meisten herausforderte.

"Bei mir war es die Höhe. Ich hatte eine Panikattacke, ich habe sehr starke Höhenangst", gibt Romina Palm (21) zu und erinnert sich an ein Shooting in luftiger Höhe, das ihr alles abverlangte. Doch auch dass sie lange Zeit keine Jobzusagen erhielt, machte ihr während der Staffel zu schaffen. Sie sei zwar zu jedem Casting eingeladen, aber so gut wie nie gebucht worden: "Da habe ich schon sehr stark drunter gelitten. Auf Dauer war es so: Will mich hier eigentlich irgendwer?" Die Niederlagen hätten sie schließlich aber gestärkt.

Für Soulin Omar lagen ihre Grenzen eher im Zwischenmenschlichen, sagt sie. Sie sei ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ihr sei es nicht egal, wenn ihre Mitmenschen etwas an ihr störe. "Dadurch, dass ich darauf sehr geachtet habe, habe ich vergessen, dass das unauthentisch rüberkommen könnte", gibt sie im Nachhinein zu. Ihre Kollegin Dascha Carriero (21) hingegen kam bei GNTM nicht an ihre Grenzen: "Weil ich keine Ängste habe, bin ich auch mit keiner Angst konfrontiert worden."

