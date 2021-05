Amelia Gray Hamlin (19) könnte wohl kaum verliebter sein! Zum Valentinstag teilten Scott Disick (38) und die Brünette ihre Beziehung offiziell mit der Öffentlichkeit. Dass der dreifache Vater nach seiner gescheiterten Beziehung mit Sofia Richie (22) nun eine Frau, die gerade mal halb so alt ist wie er, an der Seite hat, sorgte ordentlich für Aufsehen. Doch das Paar scheint sich daran nicht im Geringsten zu stören. Zu Scotts Ehrentag teilte Amelia nun sogar romantische Zeilen im Netz.

Via Instagram gratulierte die 19-Jährige ihrem Partner nicht nur zum 38. Geburtstag, sie schwärmte auch in den höchsten Tönen von dem Geburtstagskind. "Du erhellst mein Leben und machst meine Welt besser. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde", schrieb die Schauspielerin. Sie sei unheimlich glücklich, ihn in ihrem Leben zu haben. "Danke, dass du bist, wie du bist. Der fürsorglichste, liebevollste, besonderste Mensch dieses Planeten", beschrieb Amelia den Reality-TV-Star und versicherte: "Ich bin so glücklich, dich kennengelernt zu haben. Ich liebe dich."

Neben diesen herzerwärmenden Worten gab es für Scott natürlich auch noch eine wilde Geburtstagssause. Mit von der Partie waren neben der Sängerin Sia (45) auch seine Ex Kourtney Kardashian (42), die Mutter seiner drei Kinder. Die TV-Bekanntheit schlug jedoch ohne ihren Lover Travis Barker (45) bei der Party auf.

Anzeige

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin

Anzeige

Instagram / ameliagray Amelia Hamlin und Scott Disick

Anzeige

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Malibu

Anzeige

Was sagt ihr zu Amelias Post für Scott? Etwas zu schmalzig für meinen Geschmack... Total niedlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de