Madleine Henderson (27) ist Mama! Viele Fans hatten schone eine Vorahnung, weil sich die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin seit Tagen nicht mehr auf Social Media zu Wort gemeldet hatte. Am Donnerstag verkündete sie schließlich mit einem ersten gemeinsamen Bild die Geburt ihrer Tochter – und die war für die TV-Beauty absolut kein Zuckerschlecken. Im Interview mit Promiflash verriet Maddi, wie kräftezehrend die Entbindung war.

"Es war alles andere als easy. Ich lag fünf Tage in den Wehen. Das macht einen total fertig", gab die Neu-Mama im Gespräch mit Promiflash zu. Wegen der Schmerzen habe sie in dieser Zeit auch keinen Schlaf bekommen. Rückblickend kann sie die Qualen offenbar gut ausblenden, denn sie erklärte auch: "Letzten Endes habe ich aber, wie alle Mütter sagen, – und es ist wahr – alles Schlimme vergessen, weil es mir etwas so Besonderes geschenkt hat."

Dass ihr Töchterchen Maddis Herz im Sturm erobert hat, machte sie schon ihrem Post auf Instagram deutlich. "Am 24.05.2021 trafen sich unsere Blicke das erste Mal um 10:23 Uhr und von dem Moment an wusste ich, ich bin das erste Mal wirklich verliebt in einen Menschen", schwärmte sie unter dem Foto. Sie wolle die nächste Zeit vor allem damit verbringen, ihre Kleine anzustarren.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihre Tochter

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson in der 21. Schwangerschaftswoche

Instagram / maddi_ayto Madleine, "Are You The One?"-Teilnehmerin 2020

