Frauenwelt aufgepasst! Neben atemberaubenden Tänzen war wohl der isländische Ex-Kicker Rúrik Gíslason (33) der Hingucker der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Auch die tänzerischen Leistungen des ehemaligen Profifußballers könnten kaum besser sein und rücken den Siegerpokal im heutigen Finale in greifbare Nähe. Doch müsste er die Trophäe damit nach Island transportieren? Anscheinend nicht! Rúrik will nach Deutschland ziehen, wie er eben verraten hat!

Eigentlich hatte Rúriks Tanzpartnerin Renata Lusin (33) die Werbetrommel für ihren Schützling rühren wollen und angekündigt, dass der "Let's Dance"-Pokal in diesem Jahr nach Island gehen müsse. Da hakte der 33-Jährige allerdings ein und betonte, dass er sehr wohl in Deutschland bleiben würde. Er selbst bleibt nämlich ebenfalls im Lande – und das sei kein Scherz. Tatsächlich macht Rúrik wohl ernst und ist sogar schon auf Wohnungssuche! Er habe sich einfach zu sehr in Deutschland verliebt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Rúrik seine Basis von Island gen Süden verlagert. Von 2015 bis 2017 stand er für den 1. FC Nürnberg und anschließend von 2018 bis 2020 für den SV Sandhausen auf dem Rasen. Nach dem Tod seiner Mutter zog er dann jedoch wieder nach Island, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Getty Images Rúrik Gíslason im "Let's Dance"-Halbfinale 2021

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Rúrik Gislason und Renata Lusin bei Let's Dance

