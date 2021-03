Bei Let's Dance begeistert der Ex-Kicker Rúrik Gíslason (33) jede Woche das TV-Publikum und gilt als ein heißer Anwärter auf den diesjährigen Siegerpokal. Außerhalb der Tanz-Show lebt der ehemalige Fußballprofi aber in Island, um mehr Zeit mit seinem Vater und seinen Geschwistern verbringen zu können. Nun sprach der Familienmensch offen über seinen größten Verlust: Seine Mutter starb im vergangenen Jahr an Leukämie.

Mit dem Tod seiner Mutter verlor der 33-Jährige den wichtigsten Menschen in seinem Leben, wie er im Interview mit RTL erzählte. 2020 erkrankte sie unheilbar an Leukämie. Damals reiste Rúrik sofort nach Island, um seiner Mama in den letzten Tagen beizustehen. "Das war komisch. Du weißt, dass deine Mutter nächste Woche nicht mehr da sein wird", erinnerte sich der Sportler an die schwere Zeit. Gemeinsam planten sie noch ihre Beerdigung.

Aus der besonderen Bindung, die er zu seiner Mutter hatte, zieht Rúrik heute Kraft. "Sie möchte, dass ich glücklich bin, deswegen hab ich mich entschieden, glücklich zu sein", erklärte er und sieht damit positiv nach vorne. Zudem weiß der Isländer, dass sie wirklich stolz auf ihn sein würde.

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason, Fußballer

Anzeige

Michael Timm/face to face/ Action Press Rúrik Gíslason bei einem Event in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de