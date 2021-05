Dieses Vater-Sohn-Gespann lässt die Fan-Herzen höherschlagen. Im vergangenen Dezember hatte Robin Thicke (44) sein drittes Kind mit Model April Love Geary (26) auf der Welt begrüßt: Sein Sohn Luca Patrick Thicke wurde geboren. Aus der Ehe mit Paula Patton (45) brachte der Musiker zudem Julian Fuego Thicke (11) mit in die Beziehung. Und mit ihm rockt Robin jetzt gemeinsam den roten Teppich.

Cooler als die beiden geht es wohl kaum! Zu den alljährlichen iHeartRadio Music Awards wurde der "Lost Without U"-Interpret am Donnerstag von seinem elfjährigen Sohnemann begleitet. In einem knallroten Anzug posiert Julian Fuego wie ein Großer neben seinem berühmten Papa auf dem Red Carpert. Und Robin scheint vor Vaterstolz fast zu platzen. Das Papa-Sohn-Duo strahlt bis über beide Ohren in die Kameras der Fotografen.

Julian Fuego durfte nicht nur mit seinem Papa über den roten Teppich laufen, sondern gab zusammen mit dem 44-Jährigen auch nach der Verleihung ein Interview. Dabei verriet der Junge, dass Robin ihm ein Foto mit der Rapperin Megan Thee Stallion organisiert hatte.

Getty Images Robin Thicke und sein Sohn Julian Fuego bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Sänger Robin Thicke mit seinem Kind Julian Fuego

Getty Images Maxwell, Julian Fuego Thicke, Robin Thicke und Emily Curl bei den iHeartRadio Music Awards 2021

