Gerade erst verkündete Maddi Henderson (27) süße Babynews: Die einstige Are You The One?-Kandidatin ist zum ersten Mal Mama geworden. Die Geburt verkündete die Beauty im Netz mit einem süßen Schnappschuss, auf dem ihr Töchterchen auf ihrem Arm liegt. Die frisch gebackene Mutter hält dabei stolz das kleine Händchen ihres Kindes. Nun gratulierten ihr ihre TV-Kollegen mit rührenden Worten zur Geburt.

Auf Instagram konnten ihre Fans und Freunde ihre Euphorie kaum für sich behalten. "Wie wunderschön! Herzlichen Glückwunsch meine Schöne und ich schick' dir ganz viel Liebe. Hoffentlich gibt's ein baldiges Wiedersehen – dein Baby muss ja Tante Michelle und Onkel Gigi kennenlernen", freute sich beispielsweise Michelle Daniaux, die Maddi im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach kennengelernt hatte. Auch Temptation Island-Girl Jacqueline Siemsen und Ex-Love Island-Kandidatin Julia Ömler hinterließen in der Kommentarspalte zahlreiche rote Herzen.

Katharina Wagener (26), die selbst gerade schwanger ist, kann die zuckersüße Neuigkeit noch gar nicht richtig begreifen. "Oh Gott, Maddi. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper", schrieb Kathi, die gemeinsam mit der 27-Jährigen bei "Are You The One?" vor der Kamera stand. "Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Genieß' es."

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de