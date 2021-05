Auf der Liste von Audrina Patridges (36) Verflossenen steht ein sehr bekannter Name. Die ehemalige The Hills-Darstellerin ist zwar gerade wieder solo unterwegs – doch bis 2018 war sie mit dem Schauspieler Corey Bohan (39) verheiratet. Die einstigen Turteltauben haben sogar ein gemeinsames Kind: Kirra Max Bohan (4). Nun geht die Reality-TV-Bekanntheit noch weiter in ihrer Datingvergangenheit zurück – und enthüllt dabei: Sie hat mal Chris Pine (40) gedatet!

Das plauderte Audrina nun im "Hollywood Raw"-Podcast aus. Sie erzählt, dass sie und der Wonder Woman-Star sich erstmals 2009 begegnet waren, als die Beauty gemeinsam mit dem Cast die Premiere ihres Films "Schön bis in den Tod" in Las Vegas feierte. "Er kam auf mich zu und stellte sich mir vor und gab mir seine Nummer, und alle Mädchen zogen mich unter den Tisch und sagten: 'Oh, mein Gott. Du weißt nicht, wer das ist.' Ich sagte: 'Nein.' Sie sagten: 'Das ist Chris Pine.' Ich so: 'Oh, er ist heiß'", erinnert sich die Brünette. Daraufhin seien sie dann tatsächlich ein paar Mal miteinander ausgegangen.

Aber warum ging ihre aufkeimende Romanze dann in die Brüche? Sie hatten damals beide einfach zu unterschiedliche Lebensstile, erklärt Audrina. Sie liebte es, in Klubs feiern zu gehen und er mochte es eher ruhiger. Nichtsdestotrotz hat sie die Zeit mit Chris in guter Erinnerung behalten und würde auch wieder mit ihm ausgehen: "Ich meine, man weiß nie. Ich würde nicht Nein sagen."

Getty Images Audrina Patridge und Corey Bohan im März 2016

Getty Images Chris Pine bei der "I Am The Night"-Premiere in NYC im Januar 2019

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge im Februar 2021

