Da waren es nur noch 15! Am Pfingstmontag wurden die 16 Bauer sucht Frau-Kandidaten der kommenden Staffel vorgestellt. Auch in diesem Jahr ist das Spektrum der Teilnehmer ziemlich breit gefächert: Mit dabei sind unter anderem der Haupterwerbslandwirt Mathias, der gehörlose Nils, der Hobby-Musiker Björn und der leidenschaftliche Kutschfahrer Udo. Letzterer möchte nun aber doch nicht mehr an der Kuppelshow mit Inka Bause (52) teilnehmen!

Wie RTL berichtet, habe sich Udo aus persönlichen Gründen dazu entschieden, seine "Bauer sucht Frau"-Teilnahme abzubrechen. Um welche Angelegenheiten es sich dabei genau handelt, ist nicht bekannt. Damit kann sich nun niemand mehr für den 57-jährigen Weinbauern bewerben. Er hatte nach einer Frau gesucht, mit der er zusammen arbeiten, aber auch Spaß haben kann.

Bis zur Ausstrahlung des Dating-Formats im Herbst könnten allerdings auch noch weitere Kandidaten, die in der Vorstellungsfolge zu sehen waren, aus dem Cast verschwinden. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel nur die Lovestorys von zehn der anfangs 14 Landwirte gezeigt. Wie der Sender bereits 2018 gegenüber Bild erklärte, habe dies meist redaktionelle Gründe: "Nur die interessantesten Geschichten werden ausgestrahlt."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause mit den 15 "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Inka Bause für die 16. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de