Bei diesen Bauer sucht Frau-Kandidaten trifft Amors Pfeil vorerst nicht ins Schwarze – jedenfalls nicht im Fernsehen! Ende Oktober geht die neue Staffel der ländlichen Liebessuche an den Start. An Pfingsten sind die diesjährigen Singles erstmalig vorgestellt worden. Wobei es aufmerksamen Fans des Kuppelformates nicht entgangen sein dürfte, dass es im Juni noch 14 einsame Herzen waren, die ihren Traumpartner finden wollten, jetzt sind es plötzlich nur noch zehn. Was ist mit den restlichen vier Bauern passiert?

Für Heiko, Jan, Bernd und Uwe ist das Abenteuer "Bauer sucht Frau" vorbei, noch bevor es wirklich begonnen hat. Dabei hatte Maschinenbetreiber Heiko die Hoffnung, seinem Singleleben nach sieben Jahren nun ein Ende setzen zu können. "Ich bin ein bisschen schüchtern, deshalb hat es wahrscheinlich noch nicht funktioniert", vermutet der 45-Jährige in der Vorstellungsfolge. Auch Milchviehhalter Jan wollte sich unbedingt verlieben. Schweinebauer Bernd fehlte vor allem eine Partnerin, die ihm gelegentlich den Rücken stärkt: "Sich gegenseitig zu unterstützen und die Sorgen miteinander zu teilen ist für mich selbstverständlich", beteuerte der Ostwestfale.

In einer aktuellen Bekanntgabe darüber, welche Landwirte ab dem 26. Oktober vor laufenden Kameras auf Partnersuche gehen, fehlt von Heiko, Jan, Bernd und Uwe jede Spur. Die vier sind nicht dabei und gehen leer aus – warum? Gegenüber Bild verriet der Sender bereits in der Vergangenheit, dass es oft redaktionelle Gründe gebe, wenn Teilnehmer aussortiert werden. Außerdem würden es "nur die interessantesten Geschichten" wirklich in die Sendung schaffen.

Anzeige

TV NOW Mutterkuhhalter Uwe und Inka Bause

Anzeige

TVNOW Inka Bause mit "Bauer sucht Frau"-Kandidat Uwe

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Inka Bause für die 16. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de