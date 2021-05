Marina Hoermanseder bringt Pep ins Badezimmer! Mit ihren Looks setzt die Designerin regelmäßig ein Statement. Was dabei nicht fehlen darf – ihr Erkennungsmerkmal, die Lederschnalle. Pünktlich zur Veröffentlichung der neuen Colgate Zahnpasta-Reihe Elixir arbeitete die Österreicherin nun mit dem Zahnpasta-Riesen zusammen und entwarf eine eigene Kosmetiktasche. Bei dem schönen Accessoire liegt es nahe, in Zukunft vielleicht mehr Zeit im Bad zu verbringen – doch wie sieht eigentlich die morgendliche Routine bei Marina aus?

Seit November ist Marina nicht mehr nur Geschäftsfrau, sondern auch Mutter ihrer kleinen Tochter Lotti – da bleibt für Me-Time wohl gar nicht mehr so viel Zeit. "Jetzt, wo ich Mama bin, ist die morgendliche Routine eher geht so", verriet Marina gegenüber Promiflash. Spätestens gegen sechs Uhr in der früh ist ihre kleine Maus wach und das Duo landet zuerst in der Spielecke. "Meine Routine ist eigentlich schnell Zähne putzen und eine Creme ins Gesicht", gab die gebürtige Wienerin offen zu.

Für den spontanen Beauty-Check-up hat Marina ihre liebsten Produkte dann in ihrem kleinen Kosmetiktäschchen bei sich – doch hinter dem Beutel steckt für die 35-Jährige noch viel mehr als nur ein schickes Accessoire oder ein Gegenstand zur Aufbewahrung: "Wenn man eine Kosmetiktasche packt, dann ist es meistens das Gefühl, dass man in den Urlaub fährt", schwärmte Marina. Und genau dieses Glücksgefühl soll ihre Kosmetiktasche im jeweiligen Besitzer auch auslösen.

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder mit ihrer Tochter

Getty Images Designerin Marina Hoermanseder 2017

Getty Images Designerin Marina Hoermanseder

