Er begrüßte sie mit offenen Armen: Als Bauer Josef erfuhr, dass seine Frau Narumol als Kandidatin an Kampf der Realitystars teilnimmt, war der Landwirt nicht besonders begeistert. Das Paar hatte sich in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen- und lieben gelernt – bis dato der einzige TV-Auftritt der gebürtigen Thailänderin. Die Dreharbeiten für das zweite Format hatten im März und April stattgefunden. Mittlerweile ist Narumol wieder zurück zu Hause – und wurde dort liebevoll empfangen!

Kurz nach ihrer Rückkehr feierte die Show-Kandidatin zudem ihren 56. Geburtstag. Der Zeitschrift Das neue Blatt berichtete sie von Josefs Überraschungen zu diesen besonderen Tagen. Neben einer hochwertigen Creme sei das schönste Geschenk für sie eine rührende Liebeserklärung ihres Mannes gewesen: "Er hat mir erzählt, wie sehr ich ihm gefehlt habe und dass er es nicht abwarten konnte, bis ich wieder zu Hause war."

Mit diesen emotionalen Worten hat Josef seine Narumol offenbar richtig glücklich gemacht: "Das hat mich total gefreut, weil mein Mann ja nicht so gern über seine Gefühle spricht." Kurz vor seinem elften Hochzeitstag ist für das Paar die Welt also offenbar wieder in Ordnung.

Anzeige

Instagram / narumolofficial Narumol, Jorafina und Josef im August 2017

Anzeige

Petra Schönberger / Future Image Narumol auf dem Oktoberfest 2016

Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN Narumol und Bauer Josef

Anzeige

Überrascht es euch, dass Josef anscheinend so selten über seine Gefühle spricht? Ja, schon etwas... Nein, so habe ich ihn mir vorgestellt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de