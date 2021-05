Was taugen die neuen Bauer sucht Frau-Kandidaten? Anfang der Woche gab der Sender RTL bekannt, welche 16 liebeshungrigen Singles dieses Jahr ihr Glück in der beliebten Kuppelshow versuchen wollen – darunter unter anderem Agraringenieur Björn, Pferdewirtin Lara und Mastbullenhalter Torsten. Die Fans sind total begeistert vom diesjährigen Cast, der ausgesprochen jung ausgefallen ist. Doch was sagen die Experten zu den Teilnehmern der 17. "Bauer sucht Frau"-Staffel? Promiflash hat mal bei ein paar Ehemaligen nachgefragt!

"Mein gesamter Eindruck ist, dass alle sehr sympathisch sind, und ich bin sehr froh, dass sich auch jüngere Bauern trauen, sich zu bewerben und ihr Liebesglück zu suchen", freute sich Kultkandidatin und Tennisspielerin Tayisiya Morderger (24) im Promiflash-Interview. Da die Teilnehmer sehr verschieden sind, könne sie sich gut vorstellen, dass die Staffel unterhaltsam wird.

Das sieht Nadine Morath aus Staffel 13 ganz ähnlich! "Es sind dieses Mal sehr viele junge Landwirte dabei, was ich persönlich auch ganz toll finde. Ich weiß ja, dass wieder einige aussortiert werden und hoffe, dass die, die wirklich eine Partnerin finden, nicht wieder rausfliegen." Die Frau von Bauer Benny hat sogar schon einen Favoriten: "Ich persönlich habe das Gefühl, dass es richtig lustig werden könnte mit dem Dirk – allerdings aufgrund seiner Schafe."

Nur Gunther Höfler (36) zeigt sich ganz und gar nicht begeistert – und sogar gelangweilt von der neuen Runde Bauern: "Also wenn ich ehrlich bin, fand ich die Vorstellung wieder sehr, sehr langweilig. Ich bin sogar eingeschlafen." Weiter stichelt der Bayer: "Ich glaube auch, dass “Bauer sucht Frau” langsam ein Problem hat. [...] Weil halt einfach so Typen wie der Schäfer Heinrich fehlen." Sein Vorschlag: "Vielleicht braucht der mal ein Comeback. Ja, weil das sind alles zu normale Leute. Für mich hat das zu wenig Unterhaltungswert mittlerweile."

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Reality-TV-Star

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine Morath, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / n_farmer_gunther Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Gunther Höfler

Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

