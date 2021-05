Hauptsache Alessio (5) geht's gut – und dem Spross von Sarah (28) und Pietro Lombardi (28) scheint es im Moment ganz hervorragend zu gehen! Zuletzt hatte seine Mutter noch verkündet, dass in ihrem Sohn ein echter Trotzkopf steckt. Mit seinen Wutanfällen brachte er die Sängerin sogar oft in Verlegenheit. Doch damit könnte jetzt wohl Schluss sein. Der kleine Alessio scheint nämlich zum ersten Mal verliebt zu sein!

Das verriet seine Mama nun in ihrer Instagram-Story. Wegen eines Filmdrehs ist die 28-Jährige derzeit in Berlin zugegen und hat auch ihren Sohnemann im Gepäck. Am Set hat sich Alessio "in ein süßes Mädchen verguckt", wie die "Love Is Love"-Interpretin ausplauderte. Und die Gefühle des Mini-Casanovas werden offenbar sogar erwidert. Weil in dem Fünfjährigen ein großer "Super Mario"-Fan steckt, hat ihm seine Angebetete sogar ein Bild der Videospielfigur gemalt und als Geschenk überreicht. "Ist das nicht süß?", schwärmte Sarah im Netz.

Wie schön die Liebe sein kann, weiß die Musikerin immerhin selbst. Im Januar dieses Jahres verkündete Sarah, dass sie mit ihrem Freund Julian Büscher (28) den Bund fürs Leben eingehen will. Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, steht jedoch noch nicht fest. "Wir planen sie, aber langsam", erklärte die Brünette auf Instagram.

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Julian Büscher, Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

