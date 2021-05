Sie sehen aus wie frisch verliebt: Salma Hayek (54) und ihr Ehemann François-Henri Pinault sind mittlerweile seit 12 Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Auf den Bildern in den Social-Media-Kanälen der Schauspielerin ist der Unternehmer dennoch ein seltener Gast. Umso mehr freuen sich die Fans der gebürtigen Mexikanerin, ihren Liebsten hin und wieder zu Gesicht zu bekommen. Zu seinem Geburtstag war es nun erneut so weit.

Denn auf Instagram postete Salma jetzt ein süßes Pächen-Pic mit ihrem François: An Bord eines kleinen Bootes umarmt die "Frida"-Darstellerin ihren Mann von hinten und gibt ihm einen Kuss. Der auf Fotos sonst häufig ernst dreinblickende Geschäftsmann hat ein glückliches Lächeln aufgesetzt. Unter dem Beitrag gratulierte der Hollywoodstar gleich in drei Sprachen zum Geburtstag: "Joyeux anniversaire, mon Amour – Feliz cumpleaños, mi Amor – Happy birthday, my Love!"

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über den Einblick in das Privatleben des Paares. "Ihr seht traumhaft aus!", schrieb eine Nutzerin unter das Foto. Viele andere Follower stimmten ihr zu und gratulierten François zu seinem großen Tag.

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Januar 2021

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault 2019 in Los Angeles

Getty Images François-Henri Pinault 2020 in Palm Springs, Kalifornien

