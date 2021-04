Seit 15 Jahren gehen Schauspielerin Salma Hayek (54) und ihr Mann François-Henri Pinault jetzt schon gemeinsam durchs Leben – zwölf davon verheiratet. Obwohl die Hollywood-Beauty und der Unternehmer eine glückliche Beziehung führen, stellen sie diese nicht allzu oft in der Öffentlichkeit zur Schau. Jetzt machte Salma aber mal eine Ausnahme und veröffentlichte im Netz ein seltenes gemeinsames Foto mit ihrem Gatten.

Via Instagram teilte die 54-Jährige einen Schnappschuss von ihrem Wochenende. Auf dem Bild posieren Salma und François-Henri mit einigen Freunden – die Stimmung scheint ausgelassen zu sein! "Ich bin gerade so überglücklich, umgeben von meinem Mann, meinen unglaublichen Freunden und gutem Essen in Rom", schwärmt die gebürtige Mexikanerin in der Bildunterschrift.

Obwohl Salma und François-Henri schon seit so vielen Jahren zusammen sind und eine gemeinsame Tochter haben, muss die "Frida"-Darstellerin sich immer wieder anhören, sie habe ihren vermögenden Mann nur seines Geldes wegen geheiratet. Im Podcast "Armchair Expert" betonte sie kürzlich, dass sie diese Denkweise sehr beleidigend finde. "Nur weil jemand reich ist, spricht man ihm ab, gleichzeitig ein guter Mensch sein zu können", ärgerte sich die Filmproduzentin.

Getty Images Salma Hayek und Francois-Henri Pinault in Los Angeles, November 2015

Getty Images Francois-Henri Pinault und Salma Hayek mit ihrer Tochter

Getty Images Francois-Henri Pinault und Salma Hayek

