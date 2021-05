Gibt es etwa ein Liebes-Comeback? Kylie Jenner (23) und ihr Baby-Daddy Travis Scott (29) gehen eigentlich schon seit eineinhalb Jahren getrennte Wege. Doch immer wieder kursieren Gerüchte über eine Reunion. Zuletzt wurde sogar behauptet, dass die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der Musiker eine offene Beziehung führen – diese Behauptungen dementierte die Brünette allerdings. Nun verbrachten Kylie und Travis aber schon wieder Zeit miteinander!

Mit ihrer gemeinsamen Tochter Stormi Webster (3) waren die zwei in Kylies Privatjet unterwegs – den Ausflug dokumentierte die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story. Allerdings ging die gemeinsame Zeit wohl über die Eltern-Kind-Unternehmung hinaus: Mitten in der Nacht teilte die Beauty auch Clips, wie sie und ihr Verflossener ausgelassen auf einem Spielplatz toben – Kylie und Travis sehen dabei so aus, als ob sie eine Menge Spaß zusammen hätten.

Ein Insider berichtete dem Magazin People zudem, dass Kylie und Travis sich wieder näherkommen und das Ganze sich durchaus zu einer Liebesbeziehung entwickeln würde: "Es ist nicht exklusiv, aber Kylie datet im Moment niemanden sonst."

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2021 auf einem Spielplatz

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

