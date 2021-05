Da waren die Follower wohl doch auf der falschen Spur! Erst Mitte März hatten Kieran Hayler (34) und seine Verlobte Michelle Pentecost verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Das Geschlecht hatte das Paar zunächst nicht verraten, doch auf einem Foto, das der Ex von Katie Price (43) gepostet hatte, glaubten seine Fans einen Hinweis zu erkennen. In dem riesigen Ballongesteck, das Kieran seiner Partnerin anlässlich ihres dritten Jahrestags geschenkt hatte, waren nämlich verdächtig viele rosafarbene Luftballons. Nun verkündeten sie das Geschlecht des Babys offiziell.

In seinem Zuhause in West Sussex feierte das Paar eine kleine Party, auf der das Geheimnis nun endlich gelüftet wurde. Gemeinsam mit Familienangehörigen – darunter auch Michelles Sohn Valentino und Kierans Kinder Jett und Bunny – erfuhren die beiden durch Konfetti das Geschlecht ihres Babys. Als die werdenden Eltern einen schwarzen Ballon zum Platzen brachten, kam entgegen der Vermutungen voreiliger Fans blaues Konfetti zum Vorschein. Kieran und Michelle werden damit also Eltern eines Jungen!

Genießen konnte die baldige zweifache Mama ihre Schwangerschaft anfangs jedoch nicht. "Ich war sehr dehydriert, ich konnte nichts trinken", berichtete Michelle gegenüber New! Magazine. Trotz ihres Leidens wollte sie allerdings keine Medikamente nehmen, um dem Baby nicht zu schaden. Inzwischen fühle sie sich jedoch schon viel besser.

Getty Images Kieran Hayler und Michelle Pentecost

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und seine Verlobte Michelle Pentecost im April 2021

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Pentecost, Februar 2020

