Kendall Jenner (25) will eigentlich nicht alles teilen! Der Keeping up with the Kardashians-Star wurde mehr oder weniger vor Kameras groß – dafür schützt der einstige Victoria's Secret-Engel sein Liebesleben nun umso mehr. Zumindest sind Pärchen-Pics zusammen mit Kendalls Freund Devin Booker (24) eine Seltenheit auf den Social-Media-Kanälen der Reality-TV-Queen. Jetzt macht Kendall wohl aber eine Ausnahme und teilt ein Bild von Devin!

Auf Instagram postete die 25-Jährige einige Aufnahmen der vergangenen Wochen – auch ein seltenes Bild ihres Freundes Devin ist dabei. Fotos ihres Partners sind sonst eine Rarität auf dem Profil der Brünetten. Auf dem Bild döst der Basketballspieler in einem Auto, während Kendalls geliebter Hund Pyro auf der Schulter des 24-Jährigen ruht. Die Unternehmerin scheint so angetan von dem Schnappschuss zu sein, dass sie ihn sogar in ihrer Instagram-Story repostete.

Angeblich sollen die beiden Turteltauben sich schon seit Juli vergangenen Jahres daten. Auch wenn das Model und der Basketball-Star sich stets bedeckt hielten, wurden sie des Öfteren gemeinsam gesichtet. Spätestens seit Kendall ihren Crush zu der Geburtstagsfeier ihrer Schwester Kim Kardashian (40) mitbrachte, dürfte aber klar sein, dass es zwischen den beiden ziemlich ernst ist.

MEGA Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

