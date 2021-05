Lady Gaga (35) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, war zuletzt mit sehr betrüblichen Neuigkeiten in den Schlagzeilen. Sie enthüllte in einem Interview ein trauriges Kapitel ihres Lebens, von dem sie sich noch immer nicht mental erholt hat. Umso schöner ist es, dass die "Born This Way"-Interpretin sich jetzt wieder unbeschwerter zeigt – und auch unbekleideter: Lady Gaga präsentiert auf neuen Fotos ihre knackige Kehrseite!

"Hallöchen Popöchen" werden sich wohl einige User gedacht haben, als sie die neuen Schnapp(atmungs)schüsse auf Lady Gagas Instagram-Profil entdeckten. Die 35-Jährige reckt darauf frech ihren Hintern in die Kamera, während sie einen knappen blauen Batikbikini trägt. Ihre langen braunen Haare umspielen ihre tätowierten Schultern, an den Füßen hat sie ein Weinglas positioniert. Weil Bilder mehr sagen als 1.000 Worte, beschränkt die Sängerin den Titel des Bildes auf ein kleines Meerjungfrauen-Emoji.

Die Begeisterung der Fans über die heißen Gaga-Pics kennt kein Halten mehr. Viele fühlen sich an das Video des Songs "Cake Like Lady Gaga" aus dem Jahr 2012 erinnert, in dem sich die Sängerin nur in Dessous bekleidet lasziv in einer Sahnetorte rekelt. "Lady Gaga serviert Kuchen, dabei hab ich noch nicht mal Geburtstag", freut sich ein Fan. "Du siehst so glücklich aus!", kommentiert ein anderer die freizügigen Sommerbilder.

Lady Gaga, Sängerin

Lady Gaga

Musikerin Lady Gaga

