Meike Emonts hat sich von Marcus Muth wohl schon so einiges anhören müssen! Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr On-Off-Partner möchten auf Temptation Island herausfinden, ob sie wirklich zueinander passen. In der Vergangenheit kriselte es nämlich schon des Öfteren zwischen dem Paar – insbesondere unterschiedliche Ansichten in Bezug auf Meikes lockere und aufgeschlossene Art scheinen der Grund dafür zu sein. Nun packte Meike eine heftige Story aus: Marcus machte sie wegen eines Urlaubs extrem nieder!

Im Gespräch mit Verführer Momo Lee berichtete die Brünette von einer Auseinandersetzung mit Marcus, die sie ziemlich enttäuscht zurückgelassen hat. Thema war eine Reise, die Meike mal als Single unternommen hatte: "Da war ich ein einziges Mal in meinem Leben mit jemandem im Urlaub, mit dem ich eben nicht zusammen war – und das war in Marcus' Augen eine 'Prostitutionssache'." Der Kölner höre die Geschichte aus der Vergangenheit seiner Freundin nicht gerne. Offenbar hat er aber auch eine klare Meinung zu der Angelegenheit: "Er hat mir dann das Gefühl gegeben: 'Du bist 'ne N*tte!'"

Meike hingegen kann das Drama nicht verstehen: "Das war meine komplette Singlezeit. Warum sollte ich nicht?" Außerdem könne sie nicht nachvollziehen, warum man auf alten Geschichten herumreitet – sie selbst würde das auch nicht tun. "Ich weiß gar nicht mal, wie Marcus' Ex-Freundinnen aussehen – ich will es gar nicht wissen", stellte sie klar.

TVNOW Meike Emonts und Momo Lee

TVNOW / Frank Fastner Marcus, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im April 2021

