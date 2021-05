Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) zeigen sich von ihrer sportlichen Seite! Seit dem Ausstieg von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) aus der britischen Königsfamilie vergangenes Jahr klettern die Cambridges langsam, aber sicher wieder an die Spitze der Beliebtheitsskala der Royal-Fans. Die folgenden charmanten Bilder werden sicherlich noch mehr dazu beitragen: Hier versuchen William und Kate sich am Land Sailing – also am Strandsegeln – in Schottland!

Vergangenen Mittwoch wurden die Royals am Strand von St Andrews abgelichtet, wo sie einer beliebten Touristenattraktion nachgingen: Sie sausten auf einem Gefährt über den Sand, das ausschließlich von Windenergie angetrieben wird. Auf den Fotos ist nicht zu übersehen, dass vor allem Kate Riesenspaß an der Sache hatte – die windige Fahrt war offenbar total ihr Ding! William hingegen wirkte einfach nur hochkonzentriert und fast schon ein bisschen ängstlich.

Neben Williams Gesichtsentgleisungen ein ebenso seltener Anblick: Kates legeres Outfit! Die Herzogin, die man sonst meist damenhaft und elegant gekleidet sieht, schlüpfte für die sportliche Aktion in eine schlichte Kombi aus Jeans, Pulli, Steppjacke, Schnürstiefel und – kaum zu glauben – Baseball-Cap! Wie gefällt euch der entspannte Look an Kate? Stimmt in unserer Umfrage ab!

James Whatling / MEGA Herzogin Kate beim Strandsegeln in St Andrews

James Whatling / MEGA Prinz William beim Strandsegeln in St Andrews

James Whatling / MEGA Herzogin Kate in St Andrews

