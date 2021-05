Rebel Wilson (41) hat Großes zu verkünden! Die Pitch Perfect-Darstellerin hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Die Schauspielerin kämpfte sich an die Spitze der Unterhaltungsbranche und ist heute eine gefragter Hollywood-Star. Aber auch ihren Lebensstil krempelte die Blondine komplett um und nahm dabei sage und schreibe 32 Kilogramm ab. Jetzt hat Rebel einen weiteren Meilenstein anvisiert: Sie hat ein Kinderbuch geschrieben.

Auf Instagram verkündete die Beauty, dass ihr neues Kinderbuch namens "Bella The Brave" (z. Dt.: "Bella, die Mutige") am 27. Oktober erscheinen wird. In dem Werk wird es tatsächlich um Rebels Werdegang gehen: "Von einem schüchternen Mädchen, das in den westlichen Vororten von Sydney aufgewachsen ist, bis zu einem internationalen Filmstar – ich glaube, ich habe viele wertvolle Lektionen fürs Leben gelernt." Genau diese Entwicklung wolle sie jetzt auch mit Kindern teilen – auf eine "lustige, unterhaltsame und stärkende Weise".

Offensichtlich stößt das Buch bei Rebels Fangemeinde bereits auf Anklang, bevor es überhaupt erschienen ist. "Danke Rebel! Danke dafür, dass du eine Inspiration für so viele junge Frauen bist. Ich werde das Buch direkt für meine Nichte vorbestellen", schwärmte beispielsweise eine begeisterte Instagram-Nutzerin schon jetzt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, September 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

