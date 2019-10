Welchen Die Höhle der Löwen-Investor feiern die Zuschauer? Ganze sieben Unternehmer gehören der Löwenriege der sechsten Staffel an – durch ein Rotationssystem sind allerdings immer nur fünf Stühle pro Episode besetzt. Dabei könnten die Löwen unterschiedlicher kaum sein: Während der eine eher nach Bauchgefühl und Sympathie handelt, verlässt der andere sich lieber auf Zahlen. Manche sind freundlich zu den Gründern, andere wiederum brutal ehrlich. Aber wer kommt mit seiner Art am besten bei den Fans an?

Die kürzliche Promiflash-Umfrage nach dem beliebtesten Löwen fiel eindeutig aus! Von 2.833 Votes insgesamt (Stand 17.10.2019) stimmten stolze 44 Prozent der Leser für Ralf Dümmel (52) – in der Vergangenheit hatten die Fans schon oft betont, wie sehr sie den 52-Jährigen für sein feuriges Temperament feiern. Platz zwei hat Power-Frau Judith Williams (47) mit 28 Prozent der Stimmen ergattert und Zahlengenie Frank Thelen (44) hat es mit elf Prozent ebenfalls aufs Siegertreppchen geschafft.

Auf dem letzten Platz liegt Nils Glagau (43) mit gerade einmal zwei Prozent der Stimmen. Das muss aber nicht unbedingt daran liegen, dass der 43-Jährige unbeliebt ist. Schließlich ist der Orthomol-Chef der Neue in der Löwen-Riege – und somit wohl einfach der am wenigsten bekannte Investor der Show.

Hier noch einmal das Umfrageergebnis im Überblick:

1. Platz: Ralf Dümmel mit 44 Prozent

2. Platz: Judith Williams mit 28 Prozent

3. Platz: Frank Thelen mit elf Prozent

4. Platz: Dagmar Wöhrl mit sieben Prozent

5. Platz: Carsten Maschmeyer mit fünf Prozent

6. Platz: Georg Kofler mit drei Prozent

7. Platz: Nils Glagau mit zwei Prozent

Chris Emil Janßen / ActionPress Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Actionpress/ Katrin Hauter Judith Williams bei den GQ Care Awards in Düsseldorf, Mai 2019

Chris Emil Janßen / ActionPress Nils Glagau aus "Die Höhle der Löwen"

