Am 30. Mai überraschte Sarah Engels (28) ihre Fans mit dieser schönen Nachricht: Sie und ihr Verlobter Julian (28) haben geheiratet! In einer Zeremonie, die im kleinen Kreis in Eckersteinach stattfand, haben sich die beiden das Jawort gegeben. Traditionell steht bei vielen nach dem schönsten Tag im Leben eine Reise an – auch bei den Engels? Jetzt verrät Sarah, ob auch sie und Julian bereits Flitterwochen geplant haben!

In einem Instagram-Q&A verrät die frischgebackene Ehefrau nun, dass Flitterwochen momentan noch nicht anstehen. Dafür hat Sarah schon ein anderes spannendes Projekt in Planung. "Ich darf eine Hauptrolle in einem Film spielen und freue mich schon sehr darauf", gibt die Mama eines Sohnes preis. Sobald der Dreh abgeschlossen ist, hofft sie, aber mit ihrem Liebsten verreisen zu können.

Dass die Zweitplatzierte der achten DSDS-Staffel offenbar Schauspieltalent besitzt, dürfte den einen oder anderen vielleicht überraschen. Es handelt sich bei ihrem neuen Projekt jedoch keineswegs um ihr Schauspieldebüt. Bereits 2019 hatte sie für die ZDF-Seifenoper "Das Traumschiff" gemeinsam mit dem Schlagerstar Florian Silbereisen (39) vor der Kamera gestanden.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Facebook / Florian Silbereisen Florian Silbereisen und Sarah Engels im März 2019 in Leipzig

