Sie sind jetzt tatsächlich Mann und Frau! Im November vergangenen Jahres überraschten Sarah Lombardi (28) – Pardon, jetzt ja wieder Engels – und Julian Büscher (28) ihre Fans mit einer Knallernachricht: Sie werden heiraten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und aus dem Paar wurde "Mr und Mrs Engels"! Richtig gelesen, die beiden haben sich für Sarahs Geburtsnamen entschieden. "Die Frage, die gerade am häufigsten gestellt wird, ist, ob wir den Familiennamen Engels bestimmt haben. Und ja, das haben wir. Ich habe auch wieder meinen Mädchennamen angenommen – also Sarah Engels", erklärt sie ihrer Community auf Instagram.

