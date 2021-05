Sarah Engels (28) enthüllt ein überraschendes Hochzeitsdetail! Am Wochenende machte die Musikerin öffentlich, dass sie heimlich ihren Partner Julian (28) geheiratet hat – die Turteltauben haben sich bei einer romantischen Zeremonie im kleinen Kreis das Jawort gegeben. Die Fotos von ihrem besonderen Tag zeigen, dass auch ihre Hochzeitslocation total magisch war. Tatsächlich hatten Sarah und Julian in dieser Hinsicht ziemlich hoch gepokert: Sie hatten den Ort nämlich zuvor noch nie gesehen!

In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin jetzt, dass sie und ihr Mann ihr Vertrauen in ihre Hochzeitsplanerin gelegt hatten: "Wir haben im Hoher Darsberg geheiratet in Eckersteinach... Wir selber kannten die Location noch nicht, aber Svenja hatte die uns empfohlen gehabt. Wir haben nur Fotos vorher gesehen gehabt und fanden es da schon echt schön." Weiter schwärmte Sarah: "Als wir da angekommen sind – Leute, uns ist einfach alles aus dem Gesicht gefallen. Es war so schön! Habe in meinem Leben noch nie so eine schöne Hochzeitslocation gesehen."

Übrigens: Auch die YouTuber Sarah (29) und Dominic Harrison (29) haben sich 2019 auf Hoher Darsberg nahe Heidelberg das Jawort gegeben! Im Gegensatz zu der Sängerin hielten die Webstars aber eine Feier im großen Kreis mit all ihren Liebsten ab. Wie gefällt euch die Hochzeitslocation? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison bei ihrer Hochzeit auf dem Hoher Darsberg

